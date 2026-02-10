Конь в яблоке

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ferrari / Handout / Reuters Фото: Ferrari / Handout / Reuters

Ferrari представила интерьер своего первого электромобиля Luce, созданного совместно со студией LoveFrom Джони Айва, бывшего главного дизайнера Apple. Признаться, я еле сдержался, чтобы не начать со слов «таким мог быть автомобиль Apple». Но проект, и это заметно в его финальном воплощении, имеет другую природу. Его задумали как альтернативу тренду на доминирование больших тачскринов в электрокарах вроде моделей Tesla и их китайских конкурентов.

Кроме компактного руля перед водителем гибридная панель с аналоговыми и цифровыми приборами, множество блоков физических тумблеров и кнопок. Например, для повышения температуры в салоне надо приподнять одну из клавиш, а уровень тепла и значение градусов уже будут отображаться на цифровой панели над ней. Выбранный создателями подход почти «кричит» о том, что засилье планшетов, где все функции упакованы в дисплеи, приелось. Это обыденно, предсказуемо и скучно.

Конечно, и у Ferrari Luce есть свой центральный экран. Но дизайнерам удалось аккуратно вписать его в панель, где он не перетягивает на себя визуальный акцент. При этом инженеры закрепили его на шарнире, так что водитель или пассажир могут настраивать удобный для себя угол наклона экрана с помощью массивного поручня. Последний, как и обрамление приборной панели и самого дисплея, выполнен из металла, внешне очень похожего на алюминий, который долгое время используется для производства корпусов техники Apple.

Признаки дизайна Samsung на глаза не попались. Но зато южнокорейский вендор принял участие в разработке многослойных OLED-дисплеев и отдельного прибора с часами, хронографом и компасом, который поместили в специальный круглый вырез в правом верхнем углу центрального экрана. И это решение еще раз фокусирует внимание на комбинации физических объектов и графического интерфейса. Отдельно стоит отметить стеклянный ключ с логотипом на светящемся дисплее. Последний подчеркивает природу машины. Ведь Luce в переводе с итальянского одновременно обозначает и «свет», и «электричество».

Александр Леви