Область даст деньги на камеры и сигнализацию детскому центру «Воронеж» под Ялтой

Правительство Воронежской области планирует выделить бюджетные ассигнования в размере 900 тыс. руб. на увеличение уставного капитала АО «Детский оздоровительный центр “Воронеж”» (ДОЦ) в целях оснащения системой охранной сигнализации и системой видеонаблюдения. Проект соответствующего постановления опубликован на портале органов власти региона.

Министерство имущественных и земельных отношений Воронежской области выступит от лица региона и приобретет 900 обыкновенных именных акций АО номинальной стоимостью 1 тыс. руб. каждая. Сейчас доля госсобственности Воронежской области в уставном капитале предприятия составляет 105 370 акций (100% от 105,37 млн руб.).

Детский оздоровительный центр «Воронеж» расположен в поселке городского типа Восход под Ялтой. По данным Rusprofile, АО зарегистрировали в 2017 году. Гендиректором ДОЦ с 2018-го является Алексей Седых. Выручка организации в 2024 году составила 80 тыс. руб., а убыток — 2,3 млн руб.

В конце января «Ъ-Черноземье» сообщил, что в 2026 году в Воронеже и других населенных пунктах Воронежской области запланировано увеличение максимального размера платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных детсадах. В областном центре родительская плата вырастет с 4 410 до 4 586 руб. в месяц в группах с пятиразовым питанием и пребыванием в течение 11–12 часов.

