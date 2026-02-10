Девять нижегородских ЦРБ объединят в три межрайонных медцентра

В Нижегородской области появятся Макарьевский, Покровский и Южный межрайонные медицинские центры (ММЦ). Об этом сообщили в областном правительстве.

Макарьевский ММЦ объединит Лысковскую, Воротынскую и Спасскую ЦРБ; Покровский — Шахунскую и Тоншаевскую ЦРБ; Южный — Починковскую, Большеболдинскую, Гагинскую и Лукояновскую ЦРБ

В областном минздраве уточнили, что ни одна из ЦРБ не будет закрыта, а медицинский персонал сохранит свои рабочие места. По мнению областных властей, объединение близко расположенных друг к другу больниц в одно юрлицо даст возможность трудоустраивать больше врачей узких специальностей на полные ставки. Работа медиков будет построена так, чтобы они могли вести приемы во всех районах, относящихся к конкретному ММЦ.

Как писал «Ъ-Приволжье», всего в Нижегородской области планируется 50 ЦРБ объединить в 18 межрайонных медцетров. Во время прямой линии с жителями губернатор Глеб Никитин пообещал что «ничего не будет закрыто» и призвал жителей не вестись «на паникерские настроения и вбросы».

Андрей Репин