Руководителя нижегородской больницы №33 подозревают в мошенничестве

Уголовное дело возбуждено по факту хищения денег ГБУЗ НО «Городская больница №33 Ленинского района г. Нижнего Новгорода». Об этом сообщила прокуратура региона 10 февраля 2026 года.

Дело завели после прокурорской проверки. По данным надзорного ведомства, руководитель Павел Зубеев обеспечил необоснованное начисление своей дочери Татьяне Соколовой зарплаты в должности заведующей отделением на сумму более 1 млн руб. В связи с выявленными нарушениями прокуратура внесла представление министру здравоохранения Нижегородской области и направила материалы в полицию.

В региональном ГУ МВД уточнили, что дело квалифицировано по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). У главного врача больницы и заведующей отделением провели обыски. В том числе у них изъяли более 1 млн руб.

Как писал «Ъ-Приволжье», в 2022 году Павлу Зубееву было присвоено звание почетного гражданина Нижнего Новгорода.

Галина Шамберина