Силовики проводят проверку руководства больницы №33 в Нижнем Новгороде

Правоохранительные органы проводят проверку финансовой деятельности руководства городской клинической больницы №33 Ленинского района. Об этом сообщили в минздраве Нижегородской области 10 февраля 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Министерство готово оказать полное содействие правоохранителям при проведении следственных действий»,— говорится в сообщении.

Ранее Telegram-канал «Опер пишет» сообщил, что якобы задержаны руководитель больницы Павел Зубеев и его дочь, заведующая офтальмологическим отделением Татьяна Соколова.

Официально следственные органы пока информацию не комментировали.

По данным ЕГРЮЛ, Павел Зубеев был назначен и.о. главврача больницы №33 в марте 2025 года.

Галина Шамберина