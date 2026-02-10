Бывшего главу Верховного суда Адыгеи Трахова лишили неприкосновенности

Высшая квалификационная коллегия судей РФ (ВККС) прекратила действие статуса судьи в отставке бывшего председателя Верховного суда Адыгеи Аслана Трахова, сообщили в пресс-службе Российского агентства правовой и судебной информации. Аслан Трахов на заседание не явился, коллегия признала причины неявки неуважительными и рассмотрела вопрос без его участия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аслан Трахов

Фото: Верховный Суд Республики Адыгея Аслан Трахов

Фото: Верховный Суд Республики Адыгея

Решение ВККС огласил председатель коллегии Николай Тимошин. Основанием для прекращения действия статуса судьи в отставке Аслана Трахова в повестке дня ВККС указана норма федерального закона «О статусе судей». Она включает включающая несколько компрометирующих пунктов, в числе которых — несоблюдение судьей профессиональных запретов и нарушение кодекса судейской этики.

Аслан Трахов занимал должность председателя ВС Адыгеи с 1998 по 2019 год. Летом 2025 года Генпрокуратура инициировала изъятие в казну имущества, принадлежащего его родственникам и доверенным лицам, стоимостью 13 млрд руб. Иск рассмотрел Волжский горсуд Волгоградской области, который согласился с тем, что Аслан Трахов не соблюдал антикоррупционные ограничения и фактически руководил бизнесом, занимая должность судьи.

Материалы антикоррупционного дела передали в Высшую квалификационную коллегию судей, которая приняла решение о прекращении отставки Аслана Трахова. Бывший судья лишился неприкосновенности, гарантированной российскому судейскому сообществу.

Анна Перова, Краснодар