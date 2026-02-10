Котяков призвал переломить тренд на работу выпускников вузов курьерами

Надо переломить тренд по привлечению выпускников вузов в курьерскую службу, заявил глава Минтруда Антон Котяков. По его словам, нужно, чтобы студенты уже со старших курсов понимали, как будет развиваться их карьера.

Министр признал, что у курьеров «действительно неплохой уровень дохода». В сочетании с «простым входом в эту профессию» это привлекает массу людей, отметил господин Котяков. По его мнению, когда не знаешь, куда устроиться после окончания института, «проще пойти работать доставщиком и так зарабатывать на жизнь».

«Нам этот тренд надо переломить... Наша задача — сопроводить ребят к профильному работодателю, маршрутизировать их. То есть сделать так, чтобы начиная со старших курсов студенты понимали, как будет развиваться их карьерный трек»,— сказал глава Минтруда в интервью «Эксперту».

По данным hh.ru на январь, средняя предлагаемая заработная плата для курьеров в России составила 169,6 тысяч руб. Несмотря на рост зарплат, курьеры в конце 2025 года вошли в топ-15 дефицитных профессий России. При этом в прошлом году на рынке впервые снизилось количество вакансий курьеров на полную ставку. Для соискателей более привлекательным стал формат частичной занятости, позволяющий регулировать продолжительность рабочего дня, а для бизнеса — привлекать только необходимый персонал.

Подробности — в материале «Ъ» «Доставку развезло».