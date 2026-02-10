Трамп планирует увеличить военные расходы до $1,5 трлн в 2027 году

Президент США Дональд Трамп планирует потратить $1,5 трлн на национальную безопасность в 2027 году. Об этом сообщил шеф Пентагона Пит Хегсет во время визита на кораблестроительный завод в штате Мэн.

«Сообщение миру, конечно, в том, что мы будем тратить их разумно»,— уточнил министр. Заявление опубликовано в X министерства.

19 декабря президент США Дональд Трамп подписал закон о национальной обороне на 2026 финансовый год, который ранее одобрил Конгресс. Общий объем военного бюджета составил $901 млрд. В заявлении Белого дома подчеркивается, что бюджет позволит Пентагону реализовать стратегию «Мир через силу», усилить защиту страны и укрепить военно-промышленную базу. Американский военный бюджет на 2025 финансовый год составлял $884 млрд.