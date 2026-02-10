Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
fonbet logo

Реклама, ООО Фонкор

Лыжник Савелий Коростелев не смог преодолеть квалификацию спринта на Олимпиаде

Российский лыжник Савелий Коростелев не смог пройти квалификацию мужского спринта классическим стилем. Он завершил гонку на 35-й позиции.

Фото: РИА Новости

Фото: РИА Новости

Коростелев показал время 3 минуты 19,88 секунды. От победителя, шестикратного олимпийского чемпиона норвежца Йоханнеса Клэбо, он отстал на 12,51 секунды.

Всего на старт вышло 95 спортсменов. Пробиться в четвертьфинальную стадию позволяет попадание в топ-30.

22-летний Савелий Коростелев проводит дебютный сезон на международной арене. Первую гонку на Олимпиаде в Италии — скиатлон (10 км + 10 км) — он завершил на четвертой позиции, уступив победителю Клэбо 3,6 секунды.

Арнольд Кабанов

Новости компаний Все