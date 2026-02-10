Лыжник Савелий Коростелев не смог преодолеть квалификацию спринта на Олимпиаде

Российский лыжник Савелий Коростелев не смог пройти квалификацию мужского спринта классическим стилем. Он завершил гонку на 35-й позиции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости

Коростелев показал время 3 минуты 19,88 секунды. От победителя, шестикратного олимпийского чемпиона норвежца Йоханнеса Клэбо, он отстал на 12,51 секунды.

Всего на старт вышло 95 спортсменов. Пробиться в четвертьфинальную стадию позволяет попадание в топ-30.

22-летний Савелий Коростелев проводит дебютный сезон на международной арене. Первую гонку на Олимпиаде в Италии — скиатлон (10 км + 10 км) — он завершил на четвертой позиции, уступив победителю Клэбо 3,6 секунды.

Арнольд Кабанов