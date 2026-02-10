На Ставрополье отремонтируют 11-километровую трассу между двумя райцентрами

Ставропольский край включил в национальный проект «Инфраструктура для жизни» ремонт самой протяженной региональной дороги 2026 года — трассы «Зеленокумск — Соломенское — Степное» на 11 км, сообщает пресс-служба регионального миндора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Миндор Ставропольского края Фото: Миндор Ставропольского края

Дорожные службы обновят земляное полотно, заменят покрытие, укрепят обочины песчано-гравийной смесью и нанесут разметку. Работы стартуют весной при подходящей погоде и обеспечат бесперебойное движение для всех участников трафика.

Эта трасса свяжет Советский и Степновский округа, улучшит транспортную доступность для жителей хуторов Кавказский, Кононов и Восточный к районному центру и соседним территориям. Министр дорожного хозяйства и транспорта края Евгений Штепа отметил, что в 2026 году подрядчики приведут в норматив более 88 км дорог на 23 участках регионального значения. Общий объем ремонта по нацпроекту достигнет 77 км на 21 участке, включая три участка трассы «Ростов-на-Дону — Ставрополь» почти на 9 км.

В 2025 году край досрочно выполнил план: обновили 97,5 км региональных дорог, плюс 32 км в агломерациях Кавминвод и семь мостов на 250 погонных метров. С 2024 года общий ремонт по проекту превысил 130 км межрегиональных трасс. Губернатор Владимир Владимиров поручил развивать инфраструктуру в отдаленных районах для повышения качества жизни. Ставрополье получит из федерального бюджета 27 млрд руб. на нацпроекты, включая 21,7 млрд в дорожный фонд.

Подготовка уже идет: муниципалитеты формируют графики, подрядчики ждут тепла. Ремонт затронет также трассы Невинномысск — Эрсакон (после 5,5 км в 2025 году), дороги в Кисловодске, Пятигорске и Минеральных Водах, плюс 137 погонных метров мостов на местных трассах. Всего обновят 36 объектов дорожной сети. Проект повысит безопасность, сократит аварийность и ускорит логистику для 300 тыс. жителей края.

Станислав Маслаков