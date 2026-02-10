ФСБ и МВД изъяли деньги и оружие у предполагаемых участников ОПГ «Артаковские»

В Челябинской области сотрудники УФСБ и ГУ МВД России по региону провели обыски в домах предполагаемых участников преступной группы «Артаковские». Изъяли оружие, крупные суммы денег и предметы роскоши, сообщил источник „Ъ-Южный Урал“ в силовом ведомстве.

Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия прошли в Челябинске 10 февраля по местам проживания и деятельности членов группировки. Задержаны девять человек.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, 26 ноября 2025 года сотрудники ФСБ и МВД задержали в Челябинске предполагаемого лидера ОПГ Артака Варосяна. Ему предъявлено обвинение в вымогательстве под угрозой насилия (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ). Фигурант находится в следственном изоляторе. В декабре прошлого года силовики задержали более 10 предполагаемых участников группировки.

УФСБ и ГУ МВД по региону продолжают мероприятия по декриминализации обстановки в Челябинской области.