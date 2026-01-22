Суд продлил срок ареста лидеру ОПГ «Артаковские»

Центральный районный суд Челябинска продлил меру пресечения в виде содержания под стражей предполагаемому организатору межэтнической преступной группировки «Артаковские» Артаку Варосяну. Информацию „Ъ-Южный Урал“ подтвердили в суде.

Обвиняемый в вымогательстве под угрозой насилия (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ) пробудет в СИЗО еще как минимум три месяца, до 26 апреля 2026 года.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, 40-летнего Артака Варосяна задержали 26 ноября 2025 года сотрудники УФСБ и ГУ МВД России по Челябинской области. Вскоре задержали еще более 10 предполагаемых участников преступной группировки.

Виталина Ярховска