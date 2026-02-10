Кириенко: грустный анекдот о «сыне полковника» остался в прошлом

Грустный советский анекдот о том, что «сын полковника не может стать генералом, потому что у генерала есть свои дети» остался в прошлом для кадровой системы российских госслужащих. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на международном конгрессе государственного управления в РАНХиГС.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Как отметил Сергей Кириенко, переломным моментом стал запуск в 2017 году по поручению президента конкурса «Лидеры России». Он подчеркнул, что система госслужбы стала «абсолютно открытой», поскольку любой человек теперь может попасть на этот конкурс, а также на программу школы губернаторов, мэров и заместителей губернаторов.

Замглавы администрации сообщил, что сегодня 55 из 89 губернаторов уже являются выпускниками президентской школы высшего госуправления. Кандидаты не могут занять должность, не пройдя конкурсный отбор, обучение и итоговую аттестацию, заверил он. «Сегодня важно не угадать, кому ты должен нравиться. Есть измеримые параметры и показатели эффективности», — подчеркнул господин Кириенко (цитата по ТАСС)

Международный конгресс государственного управления проходит с 10 по 13 февраля в Президентской академии. В нем принимают участие более 1200 госслужащих федеральных, региональных и муниципальных органов власти.