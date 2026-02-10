Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Лыжница Дарья Непряева не прошла квалификацию спринта на Олимпиаде

Российская лыжница Дарья Непряева не смогла пройти квалификацию спринта классическим стилем на Олимпийских играх в Италии. Она финишировала 36-й, преодолев дистанцию 1,5 км за 3 минуты 51,6 секунды.

Фото: Санто Стефано / РИА Новости

От победившей шведки Линн Сван россиянка отстала на 15,4 секунды. Другие два места в тройке заняли соотечественницы Сван Йонна Сундлинг и Йоханна Хагстрём.

Всего на старт вышли 89 спортсменок. В четвертьфинальный раунд пробились попавшие в тридцатку быстрейших по итогам квалификации.

23-летняя Дарья Непряева проводит свой первый международный сезон в карьере. Ее дебютной гонкой на Олимпиаде в Италии стал скиатлон (10 км + 10 км), который россиянка завершила на 17-й позиции.

Арнольд Кабанов

