Зарубежные СМИ: Как США планируют изменить систему управления в НАТО?

США передадут управление командными центрами НАТО европейцам. Как сообщает Reuters, Вашингтон намерен отказаться от ведущей роли в руководстве объединенных сил альянса в американском Норфолке и итальянском Неаполе. Взамен, по данным издания, Вашингтон планирует взять под свой контроль три других командных центра НАТО. Решение уже вызвало обсуждение в западных СМИ. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Evan Vucci, File / AP Фото: Evan Vucci, File / AP

Вашингтон начинает отдавать европейцам больше видимых рычагов в НАТО, пишет Euractiv. По данным агентства, решение укладывается в политический курс Дональда Трампа, который требует, чтобы ЕС сам нес ответственность за собственную оборону. Такой шаг позволяет Вашингтону сократить расходы, не выходя из альянса и не отказываясь от ключевой роли в управлении им.

Оба штаба, в которых будет проведена ротация, отвечают за подготовку, планирование и проведение наземных операций НАТО. Особенно это касается Норфолка. Издание называет его «Атлантическим мостом»: штаб отвечает за оборону северных территорий альянса и военные коммуникации между Северной Америкой и Европой. В его зоне ответственности уже находятся такие страны, как Дания, Швеция и Финляндия.

Впрочем, пока Европа получает региональные штабы, США концентрируют под своим контролем структуры, через которые проходит реальное управление силами альянса, отмечает Reuters.

По словам собеседника издания, знакомого с ситуацией речь идет об объекте в немецком Рамштайне, который управляет воздушными операциями НАТО, центром в британском Нортвуде, отвечающим за морские силы, и командованием в турецком Измире, курирующим сухопутные войска. Формально эти структуры стоят ниже в иерархии, но именно там планируются и управляются действия НАТО, заключает агентство.

На фоне перестановок в командовании структурами НАТО наращивает силы в Арктике. Альянс готовится запустить операцию «Арктический часовой», цель которой — усилить наблюдение и эффективнее задействовать уже имеющиеся силы в регионе. По данным Reuters, запуск миссии могут обсудить уже на ближайшей встрече министров обороны в Брюсселе. Источники говорят о военных учениях, расширении воздушного и морского патрулирования и использование дронов.

Планирование миссии активизировалось после переговоров Дональда Трампа и генсека альянса Марка Рютте в Давосе, где отдельной темой стала Гренландия. Формат операции пока окончательно не утвержден, но процесс, по словам верховного главнокомандующего силами НАТО в Европе, генерала Алексуса Гринкевича, уже находится на финальной стадии.

В то же время, в преддверии Мюнхенской конференции, которая пройдет с 13 по 15 февраля, противоречия в отношениях США и Европы выходят на первый план, пишет BBC. По данным издания, на повестке форума будет стоять ключевой вопрос, сохранит ли альянс действие пятой статьи о коллективной обороне? И готов ли Вашингтон в критический момент встать на защиту союзников?