BYD подала в суд на Белый дом из-за тарифов Трампа

Китайский производитель электромобилей BYD подал иск к администрации президента США в Федеральный суд по международной торговле США. Компания заявляет, что, введя повышенные импортные пошлины на многие товары, включая электромобили из КНР, президент США Дональд Трамп превысил свои полномочия. BYD требует отменить все пошлины, введенные указами господина Трампа, а также возместить ей убытки, связанные с повышенными пошлинами с апреля 2025 года. BYD подала иск от имени четырех своих американских подразделений еще 26 января, однако об этом стало известно только сейчас.

Фото: Yves Herman / Reuters, Yves Herman / File Photo / Reuters

Это первый случай, когда иск против пошлин, введенных господином Трампом, подает китайский автопроизводитель. Однако ранее иски против введения пошлин подавали тысячи других компаний из разных стран. В мае 2025 года Федеральный суд по международной торговле постановил, что введение части пошлин господином Трампом было незаконным, так как президент не имеет полномочий вводить тарифы, ссылаясь на федеральный закон о чрезвычайном экономическом положении. Тем не менее позже администрация президента США продолжала вводить все новые импортные пошлины.

Яна Рождественская