ФАС не поддержала предложение ритейлеров о выкупе товаров маркетплейсами

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не поддержала идею приравнять маркетплейсы к офлайн-рознице и обязать их выкупать продукты у производителей, пишут «Известия». Представители ритейла убеждены, что распространение норм закона о торговле на продажу продуктов через маркетплейсы обеспечит равные условия конкуренции.

С инициативой на прошлой неделе выступили несколько объединений производителей и торговли. В их числе — «Руспродсоюз», Рыбный союз и Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ). Они предложили запретить маркетплейсам реализовывать товары по комиссионной модели. По ней работает офлайн-розница: ритейлеры сначала выкупают продукты у производителей, а затем сами их продают.

В ФАС заявили, что у торговых сетей и маркетплейсов разный характер деятельности, поэтому регламентировать их нужно по-разному. «Проблемы, возникающие при сотрудничестве маркетплейсов с контрагентами, существенно отличаются от сложностей во взаимодействии торговых сетей и поставщиков продовольственных товаров»,— пояснили в службе.

Представители ритейла не согласны с ФАС. «Руспродсоюз» считает, что закон о торговле нужно распространить на маркетплейсы для «рыночного баланса». Исполнительный директор ассоциации Дмитрий Востриков пожаловался, что работа по агентским договорам (без закона о торговле) «позволяет маркетплейсам перекладывать все затраты и риски на селлеров». Это якобы приводит к превышению сроков оплаты поставленных продуктов, возвратам непроданной продукции, изменению тарифов, «навязыванию скидок».

В Wildberries & Russ убеждены, что переход на модель выкупа продовольственных товаров сделает эту категорию «экономически невыгодной», и маркетплейсы откажутся от ее продажи. В компании пояснили, что для жителей деревень и сел маркетплейсы «зачастую становятся безальтернативным способом покупки разнообразных и качественных продуктов». В Ozon сочли идею запрета продажи продовольственных товаров на маркетплейсах попыткой остановить развитие бизнеса небольших региональных производителей.