Михаил Ефремов готов сыграть «Без свидетелей»

Каким будет возвращение артиста на театральную сцену

Москвичи за несколько часов раскупили почти все билеты на спектакль с Михаилом Ефремовым. После шести лет тюрьмы актер впервые исполнит главную роль в любовной драме «Без свидетелей» в «Мастерской 12» Никиты Михалкова. Спектакли запланированы на 25 и 26 марта.

Фото: Вячеслав Прокофьев, Коммерсантъ

Фото: Вячеслав Прокофьев, Коммерсантъ

Самый дорогой билет на первый ряд в партере стоит 31 тыс. руб. В первый ряд бельэтажа — 8 тыс. руб. Мимо такого ажиотажа не прошли и перекупщики. На сторонних сайтах билеты на постановку продают почти в два раза дороже. Вместе с Ефремовым в спектакле сыграет Анна Михалкова. По сюжету герои — бывшие супруги, которые случайно оказались наедине спустя годы после расставания. С чем связан такой ажиотаж? “Ъ FM” обсудил это с театральным критиком, автором проекта «Слово Славы» Вячеславом Герасимчуком:

«С одной стороны, это фигура Михаила Ефремова. Люди очень любят скандальных персонажей. Это его первое появление, поэтому такой ажиотаж. Второй момент — это, безусловно, имя режиссера. Кроме того, спектакль выглядит несколько исповедально. В постановке в том числе будет затрагиваться тема алкоголизма, которая Михаилу Ефремову не понаслышке знакома. Думаю, что именно этот момент тоже выступает некоторым фактором для усиления спроса.

Как Михаил Ефремов вернулся домой из колонии

Понятен коммерческий ход, но пока неясно, что за продукт мы получим, насколько Михаил Ефремов вообще в хорошей кондиции и готов выступать. Безусловно, он был отличным артистом до того, как оказался в заключении. Этическая сторона имеет совершенно другое звучание. Театральная среда неоднородная, поэтому те, кто токсичны для одной части аудитории, прекрасны и рукопожатны — для другой. Думаю, у Михаила Ефремова большое количество поклонников, которые, несмотря на флер скандальности, все равно придут на его спектакли и с удовольствием их посмотрят».

Кроме Никиты Михалкова, в постановке в качестве режиссера задействован Александр Адабашьян. Он поделился с журналистами, что Михаил Ефремов «полон энергии» и «ему хочется работать». При этом спектакль сложен для исполнения, в нем много текста и технических нюансов, добавил он. Многие зрители придут в зал, чтобы сравнить постановку со старой телеверсией, считает театральный критик Марина Тимашева:

Чем известен Михаил Ефремов

«Михаил Ефремов впервые появится на театральной сцене после того, как вышел из тюрьмы. Не открою никакой Америки, если скажу, что он выдающийся артист. К тому же, пару ему составит Анна Михалкова. О ней можно точно так же говорить, что это актриса божьей милостью. Дело не в том, что они дети своих родителей. Это тот случай, когда природа не хотела отдыхать на детях великих людей.

Важно и то, что Никита Сергеевич Михалков на сцене театра теперь ставит то, что когда-то было им сделано в кино. Он снял фильм по той же самой пьесе Прокофьевой, который назывался "Беседы без свидетелей". В этом фильме в главных ролях были заняты Михаил Ульянов и Ирина Купченко.

Цены, конечно, отчаянные, но точно такая же ситуация и во многих других московских театрах. Наверное, учитывая, что первый раз Ефремов появится на сцене после долгого перерыва, могли бы и выше ценник назначить. Все равно бы билеты купили друзья, близкие, группа поддержки, почитатели и поклонники».

О том, что Михаил Ефремов вошел в труппу «Мастерской 12», Никита Михалков сообщил еще в сентябре 2025 года, подчеркнув, что «судьба многому научила» этого артиста.

Екатерина Вихарева, Юлия Савина

Актер у своего дома в Москве, 9 апреля 2025 года

Актер у своего дома в Москве, 9 апреля 2025 года

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Михаил Ефремов в сопровождении актера Никиты Высоцкого прибывает в свою квартиру в Москве, 9 апреля 2025 года

Михаил Ефремов в сопровождении актера Никиты Высоцкого прибывает в свою квартиру в Москве, 9 апреля 2025 года

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

На вручении премии «Человек года» по версии журнала GQ в концертном зале «Барвиха Luxury Village», 2017 год

На вручении премии «Человек года» по версии журнала GQ в концертном зале «Барвиха Luxury Village», 2017 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

На XV рок-фестивале «Нашествие» в Большом Завидово Тверской области, 2015 год

На XV рок-фестивале «Нашествие» в Большом Завидово Тверской области, 2015 год

Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин  /  купить фото

С журналистом Андреем Васильевым (слева) в ресторане «Слимс», 2014 год

С журналистом Андреем Васильевым (слева) в ресторане «Слимс», 2014 год

Фото: Коммерсантъ / Павел Кассин  /  купить фото

На праздновании 5-летия со дня выхода в печать журнала «Русский пионер» на сцене театра «Современник», 2013 год

На праздновании 5-летия со дня выхода в печать журнала «Русский пионер» на сцене театра «Современник», 2013 год

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

На презентации шестого тома «Намедни» журналиста Леонида Парфенова в кафе «Булка» на территории Центрального парка культуры и отдыха имени Максима Горького, 2013 год

На презентации шестого тома «Намедни» журналиста Леонида Парфенова в кафе «Булка» на территории Центрального парка культуры и отдыха имени Максима Горького, 2013 год

Фото: Коммерсантъ / Вячеслав Прокофьев  /  купить фото

С актером Филиппом Янковским и актрисой Оксаной Фандерой на XII фестивале искусств «Черешневый лес» в Доме Пашкова, 2012 год

С актером Филиппом Янковским и актрисой Оксаной Фандерой на XII фестивале искусств «Черешневый лес» в Доме Пашкова, 2012 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай  /  купить фото

С супругой, звукорежиссером Софьей Кругликовой на традиционном «Bosco бале» в ресторане отеля «Метрополь», 2011 год

С супругой, звукорежиссером Софьей Кругликовой на традиционном «Bosco бале» в ресторане отеля «Метрополь», 2011 год

Фото: Коммерсантъ / Стас Владимиров  /  купить фото

На выступлении в проекте «Гражданин поэт» в концертном зале «Барвиха Luxury Village», 2011 год

На выступлении в проекте «Гражданин поэт» в концертном зале «Барвиха Luxury Village», 2011 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

С актрисой Аллой Покровской на «Пионерских чтениях» от журнала «Русский пионер» в торговом центре Lotte Plaza, 2011 год

С актрисой Аллой Покровской на «Пионерских чтениях» от журнала «Русский пионер» в торговом центре Lotte Plaza, 2011 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

Актер Михаил Ефремов, спортивный телеведущий Василий Уткин и главный редактор издания «Газета.ru» Михаил Михайлин после премьеры спектакля «Каменный гость» в клубе «Коммерсантъ», 2010 год

Актер Михаил Ефремов, спортивный телеведущий Василий Уткин и главный редактор издания «Газета.ru» Михаил Михайлин после премьеры спектакля «Каменный гость» в клубе «Коммерсантъ», 2010 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

С телеведущей Екатериной Мцитуридзе после премьеры фильма режиссера Григория Константинопольского «Кошечка» в клубе The Most, 2009 год

С телеведущей Екатериной Мцитуридзе после премьеры фильма режиссера Григория Константинопольского «Кошечка» в клубе The Most, 2009 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

Слева направо: губернатор Калининградской области Георгий Боос, актер Михаил Ефремов и худрук театра «Современник» Галина Волчек на юбилейном вечере «Коммерсанта» в Большом театре, 2009 год

Слева направо: губернатор Калининградской области Георгий Боос, актер Михаил Ефремов и худрук театра «Современник» Галина Волчек на юбилейном вечере «Коммерсанта» в Большом театре, 2009 год

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

С актрисой Ренатой Литвиновой и режиссером Виктором Гинзбургом на съемках фильма «Generation П» в Гостином дворе, 2009 год

С актрисой Ренатой Литвиновой и режиссером Виктором Гинзбургом на съемках фильма «Generation П» в Гостином дворе, 2009 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

С дочерью Верой на вечеринке «Стихи под водку» в ресторане «Манон», 2009 год

С дочерью Верой на вечеринке «Стихи под водку» в ресторане «Манон», 2009 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

С директором по стратегическому планированию Группы компаний «Ренова» Андреем Шторхом в ресторане «Тропикана», 2008 год

С директором по стратегическому планированию Группы компаний «Ренова» Андреем Шторхом в ресторане «Тропикана», 2008 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

С режиссером Павлом Лунгиным после открытия XXIX Московского международного кинофестиваля в Нескучном саду, 2007 год

С режиссером Павлом Лунгиным после открытия XXIX Московского международного кинофестиваля в Нескучном саду, 2007 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

С актрисой Мариной Голуб (в центре) на кинопремии «Белый квадрат» в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко, 2007 год

С актрисой Мариной Голуб (в центре) на кинопремии «Белый квадрат» в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко, 2007 год

Фото: Коммерсантъ / Григорий Собченко  /  купить фото

На открытии клуба «Маяк», 2006 год

На открытии клуба «Маяк», 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

Актеры Михаил Ефремов и Иван Охлобыстин на премьере фильма «Жесть» в кинотеатре «Пушкинский», 2006 год

Актеры Михаил Ефремов и Иван Охлобыстин на премьере фильма «Жесть» в кинотеатре «Пушкинский», 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

Во время награждения лауреатов премии «Белый слон» с актрисой Екатериной Волковой в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко, 2006 год

Во время награждения лауреатов премии «Белый слон» с актрисой Екатериной Волковой в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко, 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

На съемках фильма «Пан полуденный», 2004 год

На съемках фильма «Пан полуденный», 2004 год

Фото: Коммерсантъ / Наталья Логинова  /  купить фото

Актеры Дмитрий Харатьян и Михаил Ефремов на презентации киностудии «Русский богатырь» в Доме кино, 2003 год

Актеры Дмитрий Харатьян и Михаил Ефремов на презентации киностудии «Русский богатырь» в Доме кино, 2003 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

На вечере в честь 75-летия своего отца, основателя театра «Современник» Олега Ефремова, 2002 год

На вечере в честь 75-летия своего отца, основателя театра «Современник» Олега Ефремова, 2002 год

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Михаил Ефремов на пресс-конференции, посвященной выходу фильма Гарика Сукачева «Праздник» в клубе «Кино», 2001 год

Михаил Ефремов на пресс-конференции, посвященной выходу фильма Гарика Сукачева «Праздник» в клубе «Кино», 2001 год

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

