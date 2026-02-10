Михаил Ефремов готов сыграть «Без свидетелей»

Москвичи за несколько часов раскупили почти все билеты на спектакль с Михаилом Ефремовым. После шести лет тюрьмы актер впервые исполнит главную роль в любовной драме «Без свидетелей» в «Мастерской 12» Никиты Михалкова. Спектакли запланированы на 25 и 26 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Вячеслав Прокофьев, Коммерсантъ Фото: Вячеслав Прокофьев, Коммерсантъ

Самый дорогой билет на первый ряд в партере стоит 31 тыс. руб. В первый ряд бельэтажа — 8 тыс. руб. Мимо такого ажиотажа не прошли и перекупщики. На сторонних сайтах билеты на постановку продают почти в два раза дороже. Вместе с Ефремовым в спектакле сыграет Анна Михалкова. По сюжету герои — бывшие супруги, которые случайно оказались наедине спустя годы после расставания. С чем связан такой ажиотаж? “Ъ FM” обсудил это с театральным критиком, автором проекта «Слово Славы» Вячеславом Герасимчуком:

«С одной стороны, это фигура Михаила Ефремова. Люди очень любят скандальных персонажей. Это его первое появление, поэтому такой ажиотаж. Второй момент — это, безусловно, имя режиссера. Кроме того, спектакль выглядит несколько исповедально. В постановке в том числе будет затрагиваться тема алкоголизма, которая Михаилу Ефремову не понаслышке знакома. Думаю, что именно этот момент тоже выступает некоторым фактором для усиления спроса.

Понятен коммерческий ход, но пока неясно, что за продукт мы получим, насколько Михаил Ефремов вообще в хорошей кондиции и готов выступать. Безусловно, он был отличным артистом до того, как оказался в заключении. Этическая сторона имеет совершенно другое звучание. Театральная среда неоднородная, поэтому те, кто токсичны для одной части аудитории, прекрасны и рукопожатны — для другой. Думаю, у Михаила Ефремова большое количество поклонников, которые, несмотря на флер скандальности, все равно придут на его спектакли и с удовольствием их посмотрят».

Кроме Никиты Михалкова, в постановке в качестве режиссера задействован Александр Адабашьян. Он поделился с журналистами, что Михаил Ефремов «полон энергии» и «ему хочется работать». При этом спектакль сложен для исполнения, в нем много текста и технических нюансов, добавил он. Многие зрители придут в зал, чтобы сравнить постановку со старой телеверсией, считает театральный критик Марина Тимашева:

«Михаил Ефремов впервые появится на театральной сцене после того, как вышел из тюрьмы. Не открою никакой Америки, если скажу, что он выдающийся артист. К тому же, пару ему составит Анна Михалкова. О ней можно точно так же говорить, что это актриса божьей милостью. Дело не в том, что они дети своих родителей. Это тот случай, когда природа не хотела отдыхать на детях великих людей.

Важно и то, что Никита Сергеевич Михалков на сцене театра теперь ставит то, что когда-то было им сделано в кино. Он снял фильм по той же самой пьесе Прокофьевой, который назывался "Беседы без свидетелей". В этом фильме в главных ролях были заняты Михаил Ульянов и Ирина Купченко.

Цены, конечно, отчаянные, но точно такая же ситуация и во многих других московских театрах. Наверное, учитывая, что первый раз Ефремов появится на сцене после долгого перерыва, могли бы и выше ценник назначить. Все равно бы билеты купили друзья, близкие, группа поддержки, почитатели и поклонники».

О том, что Михаил Ефремов вошел в труппу «Мастерской 12», Никита Михалков сообщил еще в сентябре 2025 года, подчеркнув, что «судьба многому научила» этого артиста.

Екатерина Вихарева, Юлия Савина