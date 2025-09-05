Михаил Ефремов выходит на подмостки

Михаил Ефремов официально стал актером театра «Мастерская "12" Никиты Михалкова». Первым спектаклем с его участием на новой сцене будет постановка «Без свидетелей», премьера которой ожидается в феврале 2026 года, говорится на сайте культурного учреждения. Как зритель встретит артиста после многолетнего театрального молчания? Подробности — у Леонида Пастернака.

По словам Никиты Михалкова, после освобождения из тюрьмы Ефремов переосмыслил многие вещи в своей жизни. Режиссер также уверен, что талант артиста принесет огромную пользу театру. В этом не сомневается и арт-обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич: «Спрос на спектакли с его участием, несомненно, будет. Есть два имени — Никиты Михалкова и Михаила Ефремова — это две глыбы театрального мира. Шлейф, который тянется за актером, будет только играть на зрительский интерес, и театралы, думаю, будут валом валить на то, чтобы посмотреть, как выглядит на сцене человек, отсидевший в колонии. Поэтому здесь такая совершенно явная "клубничка", плюс объективно он действительно очень хороший актер».

О том, что артист будет работать в театре Михалкова, впервые стало известно в июне этого года. О его трудоустройстве первой рассказала Ксения Собчак. По ее словам, актер написал режиссеру личное письмо, которое его тронуло. Позднее Михалков это подтвердил. Возвращение Ефремова будет скандальным, считает театральный критик Вячеслав Герасимчук: «Несмотря на то, что он политически переходил из одного лагеря в другой, это вызовет негодование определенной части аудитории. Плюс многие не простили его, не считают, что он искупил свою вину, поэтому протестная волна будет, так или иначе. Но все равно сейчас театральная аудитория настолько широкая, и многие не вовлечены в те события, которые я перечислил, что наверняка на известное имя люди придут».

Впрочем, далеко не вся театральная публика будет строга к Михаилу Ефремову, возражает журналист, член академии Российского телевидения Ирина Петровская. По ее словам, трагическая биография актера найдет свой отклик у зрителей: «У меня соображения только одни: я желаю ему скорее восстановить творческую форму и работать, потому что он может и должен это делать. Мне всегда после этой ситуации, несмотря на то, что он виноват, было очень жалко артиста».

Для многих театров появление артиста в труппе стало бы выгодным, убежден руководитель театрального пространства «Внутри» Олег Карлсон: «Талант у него никто не отнимет, опять же, жизненный опыт увеличился. То, что он будет работать у Михалкова, это прекрасно, как и то, что тот протянул руку помощи.

Думаю, его театр рванет вместе с Михаилом Ефремовым.

Помню еще его со времен "Современника-2", его совершенно потрясные спектакли, например, "Седьмой подвиг Геракла". Произошло с ним несчастье, он его пережил, выйдет сильным и возродится, надеюсь. Мы его ждем на сцене, и я с удовольствием буду на эти постановки ходить. Если удастся заполучить его к нам, буду счастлив».

В колонии Михаил Ефремов провел 4,5 года. В июне 2020-го в центре Москвы он в состоянии алкогольного опьянения ехал за рулем и вылетел на встречку, где столкнулся с другой машиной. Второй водитель получил тяжелые травмы и скончался в больнице. В феврале 2025-го актер подал прошение о досрочном освобождении, в марте просьбу одобрил суд. В апреле Ефремов вышел на свободу. На заседании артист извинился перед семьей погибшего, а также заявил о полном отказе от алкоголя.

Леонид Пастернак