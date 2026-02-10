На Урале начали рассматривать дело об убийстве трехлетнего ребенка его матерью

Свердловский областной суд начал рассматривать дело об убийстве трехлетнего ребенка, сообщили в пресс-службе судов региона. В преступлении обвиняется мать ребенка.

Фото: Суды Свердловской области

По версии следствия, 41-летняя Наталия Гусева в апреле 2025 года избила своего трехлетнего сына. Она нанесла ему не менее семи ударов в область головы, шеи, грудной клетки, левой ноги и левой руки.

Гособвинение утвеждает, что подсудимая не оказывала ребенку никакой помощи, а бригаду скорой помощи она вызвала, когда в ситуацию вмешался ее знакомый. Ребенка с травмами средней тяжести увезли в больницу.

По версии обвинения, когда ребенка выписали из больницы, мать вновь его избила. Это привело к его смерти.

Наталию Гусеву обвиняют по пп. «в», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего с особой жестокостью), п. «в» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью малолетнему, с особой жестокостью и мучениями для потерпевшего), ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение особенностей по воспитанию). Уголовное дело рассматривают с участием присяжных заседателей.

Обвиняемую признали вменяемой, вою вину она отрицала. Как сообщали в МВД, обстоятельства произошедшего удалось восстановить, в том числе применив «детектор лжи» к одному из свидетелей.

Анна Капустина