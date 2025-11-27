Екатеринбурженку обвинили в гибели трехлетнего сына после побоев

В Екатеринбурге 41-летнюю местную жительницу отправили под суд, обвинив ее в гибели трехлетнего сына после избиения, сообщил старший помощник руководителя управления СКР по Свердловской области Александр Шульга.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Ей предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего с особой жестокостью), ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью малолетнему, с особой жестокостью и мучениями для потерпевшего) и ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним). Согласно заключению психиатрической экспертизы, обвиняемая признана вменяемой, так как отдавала себе отчет в совершаемых действиях

Следствие установило, что в начале апреля в квартире дома на Сиреневом бульваре обвиняемая с особой жестокостью избила ребенка. Причиной стала неприязнь к сыну. Несмотря на то, что после этого ему нужно было незамедлительно оказать медицинскую помощь, мать за сутки так и не вызвала скорую. В итоге ребенок скончался из-за травм, несовместимых с жизнью. Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, обвиняемая не признавала свою вину. «По результатам проведения исследования при помощи так называемого "детектора лжи" в отношении одного из очевидцев, после опроса ряда лиц и выполнения других мероприятий сотрудникам полиции вместе с коллегами из Следственного комитета удалось восстановить обстоятельства произошедшей трагедии»,— рассказал полковник Горелых.

Ранее суд в Свердловской области назначил девять лет колонии 20-летней жительнице села в Камышловском районе, признав ее виновной в убийстве дочери-младенца. Суд установил, что свердловчанка решилась на убийство ребенка из-за беспокойного поведения и плача.

Ирина Пичурина