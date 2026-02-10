На Масленице в Ярославле вновь выступит Надежда Бабкина

Народная артистка России Надежда Бабкина выступит на праздновании Масленицы в Ярославле. Об этом сообщил заместитель начальника управления культуры Алексей Чикин на открытом совещании в мэрии.

Фото: Министерство культуры Ярославской области

Он рассказал, что празднование Масленицы в городе начнется 16 февраля. На протяжении всей недели будут проходить посвященные этому мероприятия. Главной площадкой станет Советская площадь, которую тоже украсят к Масленице.

«Особенностью нашей Масленицы станет то, что в гости к ярославцам приедут коллективы из городов Золотого кольца. Только у нас можно будет попробовать костромские, угличские, владимирские, ростовские блины»,— рассказал господин Чикин.

Концертная программа пройдет 21 и 22 февраля на Советской площади с 11 до 17 часов. В субботу на сцену выйдут коллективы Мышкина, Пошехонья и Тутаева, а также ярославские фольклорные группы.

«Празднование Масленицы завершится большим концертом с участием народной артистки России Надежды Георгиевны Бабкиной и ансамбля "Русская песня". В Прощеное воскресенье развернутся масленичные гуляния с концертными программами городов Золотого кольца Ярославской области. Финальным аккордом программы станет выступление профессионального коллектива театра песни "Яр"»,— сказал Алексей Чикин.

Завершится празднование 22 февраля в парке на острове Даманский, где в 18:00 пройдет сожжение масленичных кукол.

Надежда Бабкина традиционно приезжает на Масленицу в Ярославль, где с 2012 года проводится фестиваль «Главная Масленица страны». В последний раз она выступала в областном центре в 2025 году.

Алла Чижова