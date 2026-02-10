Число челябинских частных инвесторов выросло на 5,7 тыс. человек за месяц

В Челябинской области число частных инвесторов по итогам января превысило 1,03 млн человек. За месяц их стало больше на 5,7 тыс. На рынке Московской биржи в январе совершали сделки 74 тыс. южноуральцев, сообщает пресс-служба платформы.

Количество индивидуальных инвестиционных счетов, открытых на Мосбирже частными инвесторами региона, составило 150,2 тыс. Общее число физических лиц со счетами на платформе превысило 40,1 млн человек. Они открыли 76,8 млн счетов. Челябинская область по количеству людей, имеющих брокерские счета на бирже, занимает девятую позицию после Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Ростовской, Свердловской областей, Башкортостана и Татарстана.

Виталина Ярховска