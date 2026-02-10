Магнитогорский «Спецметалл» подал 13 исков на 100 млн рублей к воронежскому КБХА

В Арбитражный суд Воронежской области поступили 13 исковых заявлений от ООО «Спецметалл» из Челябинской области к воронежскому АО «Конструкторское бюро химавтоматики» (КБХА; интегрировано в АО «НПО "Энергомаш"» госкорпорации «Роскосмос»). Совокупная сумма требований составляет 99,8 млн руб., их суть не раскрывается. Информация опубликована в картотеке арбитража.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

ООО «Спецметалл» зарегистрировано в Магнитогорске в марте 2014 года. Уставный капитал организации составляет 10 млн руб. Компания специализируется на оптовой торговле черными металлами. Единственным собственником (с 2020 года) и директором предприятия (с 2017 года) выступает Ирина Каримова. Финансовые показатели фирмы демонстрируют рост: выручка в 2024 году составила около 9 млрд руб., увеличившись на 9% по сравнению с 2023-м. Чистая прибыль выросла на 15% и достигла 405 млн руб.

Два иска — на 894 тыс. и 839 тыс. — приняты к производству в упрощенном порядке. По иску на 6,5 млн руб. назначено судебное разбирательство, заседание состоится 14 апреля. Информации о принятии к производству остальных исков в картотеке пока нет.

АО «КБХА» входит в Воронежский центр ракетного двигателестроения. Предприятие, зарегистрированное в августе 2004 года, действует в сфере научных исследований и разработок. Уставный капитал составляет 21,4 млрд руб. Директором предприятия с декабря 2023 года является Александр Печагин. Данные о структуре собственности и численности сотрудников, а также актуальные финансовые показатели в открытых источниках отсутствуют. По состоянию на 10 февраля «КБХА» выступает ответчиком по 118 арбитражным делам на общую сумму 1,3 млрд руб.

В конце января «Ъ-Черноземье» сообщал, что в воронежский арбитраж поступили иски друг против друга от КБХА и московского ООО «Нагваль стройтех». Совокупный объем заявленных требований составляет почти 50 млн руб. Компании являются давними оппонентами, их предыдущие судебные конфликты носят затяжной характер и сопровождаются многомиллиардными требованиями.

Денис Данилов