Жителя Челябинска подозревают в фиктивной прописке 16 иностранцев

Отдел полиции «Тракторозаводский» УМВД России по Челябинску возбудил уголовные дела в отношении 39-летнего местного жителя. Его подозревают в фиктивной прописке 16 иностранных граждан (ст. 322.3 УК РФ), сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Полицейские установили, что горожанин четыре раза регистрировал мигрантов в своей квартире на улице Героев Танкограда. Всего он прописал там 16 иностранцев. При этом местный житель не собирался реально предоставлять им жилье. Об отсутствии мигрантов по месту пребывания свидетельствуют показания соседей и осмотр квартиры.

Подозреваемому избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Всех иностранцев сняли с учета.

Виталина Ярховска