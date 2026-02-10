Новосибирца арестовали за оправдание украинской террористической организации

33-летнего жителя Новосибирска заключили под стражу за пост в соцсетях с оправданием украинской террористической организации. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма с использованием информационно-телекоммуникационных сетей), рассказали в пресс-службе регионального управления ФСБ России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В материалах следствия указывается, что новосибирец разместил в Telegram-канале комментарий с оправданием терроризма и деятельности украинской организации «Русский добровольческий корпус» (признана террористической и запрещена в РФ).

О фигуранте дела известно, что он уклонялся от объявленной в 2022 году частичной мобилизации и скрывался за рубежом, сменив четыре страны. Зимой 2025 года мужчина вернулся в Новосибирск. Кроме того, он являлся участником организации «Мемориал» (признана иностранным агентом и ликвидирована).

Илья Николаев