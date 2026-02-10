Челябинцы могут сходить на 17 свиданий на среднюю зарплату

В Челябинске стоимость свидания, в которое входят ужин на двоих и букет из семи роз, составила 4,8 тыс. руб. в 2026 году. На среднюю номинальную зарплату местные жители могут сходить на 17 встреч, сообщает пресс-служба 2ГИС.

За год стоимость свидания в Челябинске сократилась примерно на 100 руб. При этом количество подобных мероприятий, на которые могут сходить горожане, увеличилось на две единицы.

Среди городов России Челябинск занимает третье место по дешевизне свидания. В Уфе и Воронеже подобное мероприятие обойдется в 4,6 тыс. руб. с разницей в несколько рублей. По количеству свиданий муниципалитет находится на четвертой позиции, деля ее с Красноярском. Больше всего романтических встреч могут провести жители Москвы (24), Санкт-Петербурга (20) и Екатеринбурга (18).

Виталина Ярховска