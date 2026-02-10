Бывшего ректора НГАТУ Игоря Воротникова начали судить в Нижнем Новгороде

Приокский райсуд Нижнего Новгорода начал рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего ректора Нижегородского государственного агротехнологического университета (НГАТУ) Игоря Воротникова. Очередное заседание состоится 13 февраля 2026 года, следует из карточки дела.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как напомнили в прокуратуре региона, его обвиняют по ч. 3 ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями) и пп. «б», «г» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции).

По версии следствия, с июня 2023 по январь 2025 года ректор дал указание зачислить иностранных абитуриентов на бюджетные места без надлежащей проверки их знаний. Впоследствии он намеренно не предпринимал дисциплинарные меры в связи с неуспеваемостью иностранных студентов. Кроме того, зная, что некоторые из них имеют академическую задолженность, он с помощью поддельных документов подписал ходатайства о продлении срока временного пребывания в России.

Также ему инкриминируют заключение договоров без конкурсов на ремонт комнат общежития, в которых ректор проживал с семьей. Общая сумма договоров превысила 3,6 млн руб. Один из контрактов, на ремонт крыльца общежития стоимостью более 950 тыс. руб., оплачен не был.

Как писал «Ъ-Приволжье», Игоря Воротникова задержали в середине января 2025 года. В ноябре новым и.о. ректора НГАТУ назначили Георгия Жданкина.

Галина Шамберина