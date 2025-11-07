Экс-глава Ардатовского округа назначен и. о. ректора НГАТУ

И. о. ректора Нижегородского государственного агротехнологического университета имени Л.Я. Флорентьева с 6 ноября назначен Георгий Жданкин. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Фото: НГАТУ И. о. ректора Нижегородского государственного агротехнологического университета имени Л.Я. Флорентьева Георгий Жданкин

Уточняется, что он назначен приказом Минобразования РФ до назначения ректора в установленном порядке на срок не более пяти лет.

Ранее Георгий Жданкин был главой Ардатовского округа Нижегородской области. Он покинул должность в начале ноября, вместо него исполняющей обязанности главы МСУ назначена Светлана Будашова.

В разные годы господин Жданкин был первым проректором Великолукской сельхозакадемии и директором Ардатовского аграрного техникума.

Как писал «Ъ-Приволжье», прежний ректор НГАТУ Игорь Воротников в январе 2025 года был арестован по обвинению в превышении полномочий. И. о. руководителя вуза после этого стал его заместитель Орест Басонов.

