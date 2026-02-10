Япония присоединилась к программе НАТО по поддержке Украины

Правительство Японии решило присоединиться к созданной НАТО программе поддержки Украины PURL, предусматривающей закупку американского вооружения для последующей передачи Киеву. Об этом сообщил японский телеканал NHK со ссылкой на нескольких должностных лиц альянса.

Средства Японии планируется направлять исключительно на приобретение нелетального оборонительного оборудования. Речь идет о радиолокационных системах, бронежилетах и аналогичном снаряжении, не предназначенном для нанесения ударов.

Программа PURL была создана НАТО летом 2025 года после решения США прекратить безвозмездные поставки оружия Украине. Согласно договоренности Киев формулирует свои потребности, а государства-участники программы финансируют закупку вооружения у США, после чего передают его стране бесплатно. К инициативе присоединились более 20 стран, включая Германию, Нидерланды, Австралию и Новую Зеландию.