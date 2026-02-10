«УГМК-Застройщик» получил разрешение на строительство паркинга в центре города

Компания «УГМК-Застройщик» получила разрешение на строительство трехуровневого паркинга на 490 мест в квартале «Екатеринбург-Сити». Как сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе компании, объект будет включать в себя функциональное распределение уровней. Так, высота минус первого этажа составит 5,5 метра, что позволит использовать его для крупногабаритного транспорта и автобусов.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Доступ на паркинг будет возможен с улицы Челюскинцев и улицы Бориса Ельцина. Над паркингом планируется центральная событийная площадь площадью более 7 тыс. кв. м, что соответствует размеру футбольного поля. Площадь будет использоваться для проведения фестивалей, праздников, гастрономических мероприятий и концертов, а также как общественное пространство для прогулок.

Генеральный директор «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин отметил, что в «Екатеринбург-Сити» ежедневно прибывает около 7 тыс. человек и ожидается рост этого числа.

Напомним, в составе квартала уже действуют такие объекты, как небоскреб «Башня Исеть», отель «Хаятт Ридженси», деловой дом «Демидов» и гастромолл «Главный». Компания продолжает строительство двух бизнес-центров — «Башни А» и «Башни Б», а также ведет реконструкцию объекта культурного наследия «Дома ювелира Ивана Афиногенова».

Мария Игнатова