«УГМК-Застройщик» построит 24-этажный офисный центр в «Екатеринбург-Сити»

Компания «УГМК-Застройщик» получила разрешение на строительство 24-этажного офисного центра класса B+ в квартале «Екатеринбург-Сити». Как сообщили в пресс-службе компании, общая площадь центра «Башня Б» составит около 38 тыс. кв. м. Площадь офисов составит от 77 кв. м до 1250 кв. м.

Застройщик также работает над проектом «Башня А» на улице Челюскинцев. Этот офисный центр высотой 100 метров будет иметь площадь более 60 тыс. кв. м. В настоящее время идут работы по устройству монолитного перекрытия над 11-м этажом. Две башни будут связаны единым трехуровневым подземным паркингом, над которым создадут центральную событийную площадь. В перспективе планируется строительство жилых башен высотой 175 метров.

В квартале запустили гастромолл «Главный». Ранее озвучивалось, что в квартале хотят построить пять небоскребов с апарт-комплексами, несколько деловых центров и обустроить общественные пространства. Весь квартал хотят сделать пешеходным.

Мария Игнатова