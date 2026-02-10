«Американский бросок на Кавказ»

Армянский ковер у трапа самолета, поставки американских чипов и инвестиции на $9 млрд: СМИ обсуждают детали официального визита вице-президента США Джей Ди Вэнса в Ереван. В частности, стороны договорились вместе развивать ядерную энергетику. Почетный гость также поддержал кандидатуру Никола Пашиняна на предстоящих выборах в парламент Армении. 10 февраля вице-президента США ждут в Баку. Обозреватель “Ъ FM” Максим Юсин считает, что визит Вэнса в Армению и Азербайджан — свидетельство того, как изменилась ситуация в Закавказье в последние годы, и явно не в пользу Москвы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Визит вице-президента Вэнса в Ереван и Баку, на первый взгляд, не очень вписывается в ту внешнеполитическую стратегию, которую выработала и отразила в соответствующих документах администрация Дональда Трампа. Ее суть — возвращение к «доктрине Монро» с некоторыми чисто трамповскими изменениями, что позволило переименовать ее в «доктрину Донро», используя первую букву имени 47-го президента США.

Упор в этом документе делается на свое, западное полушарие. Именно там — зона особых интересов Вашингтона, именно там он не потерпит никаких конкурентов и будет всеми силами их вытеснять, именно там он будет менять, а при необходимости — свергать нелояльные режимы. И именно этим обусловлено повышенное внимание к Панаме, Венесуэле, Кубе и, кстати, Гренландии, которая тоже находится в западном полушарии.

Помимо этого, в список приоритетов можно добавить Ближний Восток. Здесь все понятно: израильский фактор всегда играл большую роль в политике США, а при Трампе стал играть роль определяющую. А еще — Дальний Восток, что объясняется глобальным противостоянием с Пекином, который в глазах американских властей — главный, самый принципиальный геополитический оппонент.

Но постсоветское пространство, да и Европа в целом в этом списке особых интересов не значились. Напротив, Трамп и его сторонники явно сворачивают связи с ЕС, заявляя о готовности предоставить ее самой себе и в политическом плане, и в области безопасности. Из заявлений представителей администрации могло сложиться впечатление, что Америка осознала: у нее не хватит сил и ресурсов доминировать во всех регионах планеты. Тем более в тех, которые другая держава, имеющая сопоставимый с Вашингтоном ракетный потенциал, считает зоной своих жизненно важных интересов.

Вот только на Южном Кавказе, который в России привыкли называть Закавказьем, эта логика почему-то не работает. Трамп уделяет этому региону на удивление большое внимание: принимает у себя президентов Армении и Азербайджана, мирит их перед телекамерами, добавляя в свой послужной список еще одну войну, якобы им остановленную. И вот теперь направляет в Ереван и Баку вице-президента Вэнса, не так часто совершающего зарубежные визиты.

Тем самым Вашингтон дает понять: на эти страны у него — особые планы. Несложно догадаться, какие эмоции вызывает у многих в Москве активность Вашингтона в Закавказье.

Здесь и разочарование, и досада, и ощущение собственной беспомощности. Потому что именно в этом регионе, именно в отношениях с Ереваном и Баку позиции России в последние годы особенно заметно просели. Главная причина очевидна: чрезмерная поглощенность украинским конфликтом связывает руки на всех остальных направлениях. Закавказье — не исключение. И там, почувствовав ослабление хватки России, начинают активно играть ее геополитические конкуренты: и Европа, и Турция, и вот теперь Соединенные Штаты.

А тут еще и кризис в отношениях с Баку, который особенно обострился после гибели азербайджанского самолета, но объясняется отнюдь не только этим, а имеет куда более глубокие и фундаментальные причины. А тут еще и идеологическая несовместимость с армянским премьер-министром Николом Пашиняном, которого многие в Москве воспринимают как продукт «цветной революции».

В общем, в армяно-азербайджанском конфликте Москва очутилась в парадоксальной ситуации, когда ее отношения испорчены с обеими сторонами. Геополитическая ниша оказалась свободной. И американцам с их охотничьим инстинктом грех было этим не воспользоваться, вот они и пользуются.

Максим Юсин