Южноуральца с тяжелой онкологией уволили с СВО после вмешательства омбудсмена

Участника специальной военной операции из Челябинской области, страдающего тяжелым онкологическим заболеванием, уволили со службы после вмешательства уполномоченного по правам человека в регионе. Военно-врачебная комиссия признала его ограниченно годным к службе, сообщает южноуральский омбудсмен Юлия Сударенко в своем telegram-канале.

К уполномоченному по правам человека в регионе обратилась супруга военнослужащего, проходящего службу в одной из севастопольских воинских частей. Южноуралец служил в десантных войсках и принимал участие в СВО в составе ВМФ, имел несколько ранений.

«Даже несмотря на тяжелый диагноз, он был готов продолжать службу, но без необходимого сложного лечения его состояние здоровья резко ухудшалось. Близкие очень беспокоились за его жизнь»,— сообщает Юлия Сударенко.

Южноуральский омбудсмен вместе с уполномоченным по правам человека в Севастополе Павлом Буцаем направили обращение главнокомандующему Военно-морским флотом, в котором просили организовать повторную военно-врачебную комиссию и уволить военного. Также письма направили командиру воинской части и в Минобороны РФ.

В результате глава ВМФ ответил, что увольнение военнослужащего будет организовано в кратчайшие сроки, а ему необходимо подать соответствующий рапорт, что он незамедлительно сделал. Сейчас житель Челябинской области возвращается домой.