В Белгородской области проведут веерные отключения электричества

В Белгородской области «предстоит еще выполнить очень много работы» для восстановления электроснабжения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Он анонсировал в ближайшие дни веерные отключения электричества в Белгороде, а также в нескольких районах области.

Отключать подачу электричества будут на срок от двух до четырех часов. Отключения проведут в Белгородском, Борисовском, Ивнянском, Грайворонском, Корочанском, Краснояружском, Ракитянском, Шебекинском, Прохоровском районах, а также в Яковлевском округе.

«Составить график невозможно, веерные отключения исходят из того объема нагрузки, который в текущий момент времени наблюдается энергетиками. И для того, чтобы спасти всю систему, происходят отключения»,— прокомментировал господин Гладков в Telegram.

В конце прошлой недели из-за ракетных обстрелов ВСУ в Белгороде без тепла остались десятки тысяч человек, в некоторых районах были отключения электричества и газа. Власти занимаются восстановлением пострадавших объектов и организовали работу пунктов временного обогрева. По словам губернатора, за два с половиной дня в пункты обогрева пришли 551 человек. Вячеслав Гладков пообещал, что самые популярные точки продолжат работу до 1 марта.

