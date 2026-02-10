Глава МИД Ирана положительно оценил прошедшие в Омане переговоры с США

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи дал положительную оценку переговорам с США по иранской ядерной программе, которые прошли 6 февраля в столице Омана Маскате. Заявление было сделано в ходе телефонных разговоров со главами МИД Турции, Египта и Саудовской Аравии, сообщается в пресс-релизе иранского внешнеполитического ведомства.

«Министр иностранных дел Ирана назвал переговоры хорошим началом, одновременно подчеркнув необходимость преодоления существующего недоверия к намерениям и целям американской стороны», — говорится в сообщении МИД Исламской Республики. Там также отметили, что коллеги господина Арагчи из Турции, Египта и Саудовской Аравии «приветствовали начало переговоров» и «подчеркнули важность их продолжения».

Переговоры Ирана и США по ядерной программе при посредничестве Омана прошли в Маскате 6 февраля. Главным приоритетом Тегерана на них были вопросы снятия или ослабления санкций. За день до этого Axios со ссылкой на источники сообщало, что переговоры состоятся во многом благодаря давлению арабских союзников на президента США.