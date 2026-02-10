Трех магнитогорцев будут судить за получение дипломов техникума за взятки

Ленинский районный суд Магнитогорска рассмотрит уголовные дела о незаконном получении дипломов техникума. Трое местных жителей обвиняются в даче взяток (ч. 3 ст. 291 УК РФ) заместителю директора учебного заведения, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

По версии правоохранительных органов, в 2022–2025 годах три магнитогорца передали заместителю директора по учебно-воспитательной работе одного из техникумов взятки в размере 42 тыс., 52 тыс. и 60 тыс. руб. за получение дипломов о среднем профессиональном образовании без фактического обучения.

В ходе следствия арестовали имущество обвиняемых: два автомобиля стоимостью более 380 тыс. и 980 тыс. руб. Уголовные дела с утвержденными обвинительными заключениями направлены в Ленинский районный суд Магнитогорска для рассмотрения по существу.