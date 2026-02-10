Подросток предстанет перед судом за убийство сверстника в Туве

Прокуратура Республики Тыва направила в суд уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) в отношении 17-летнего местного жителя. Он обвиняется в убийстве сверстника, рассказали в правоохранительном ведомстве.

Согласно материалам дела, трагедия произошла в декабре 2025 года на ул. Полевой в Кызыле. Между молодыми людьми, распивавшими спиртные напитки в недостроенном здании, возникла ссора. В ходе конфликта обвиняемый нанес несколько ударов камнем по голове сверстника. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база по делу»,— отметили в Следственном комитете России по Республике Тыва.

Михаил Кичанов