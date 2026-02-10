В Челябинской области часть трассы М5 «Урал» закрыли для автобусов

На отрезке федеральной трассы М5 «Урал» в Челябинской области из-за снегопада временно ограничили движение для автобусов, маршрутных такси и грузовиков. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Управление автодорог „Южный Урал“».

Для подобных видов транспорта закрыт участок трассы от поворота на Чебаркуль до границы с Республикой Башкортостан. Движение закрыли в 10 часов 10 февраля. Предварительно его отменят в 17 часов, если снегопад прекратится.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, днем 9 февраля на этом отрезке дороги тоже вводили временное ограничение для автобусов и грузовиков.

Виталина Ярховска