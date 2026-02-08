Хоккеисты «Ижстали» уступили «Нефтянику» со счетом 1:5 в рамках ВХЛ

Хоккейный клуб «Ижсталь» проиграл «Нефтянику» из Альметьевска со счетом 1:5 в домашнем матче в рамках Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ). Об этом сообщает пресс-служба «сталеваров».

«Играли с одним из лидеров чемпионата. Чтобы иметь возможность противостоять и обыгрывать его, нужно всем 22 игрокам выходить как на последний бой и воевать. У нас этого не получилось, по каким причинам — это наша внутренняя кухня <...> Моменты созданы, но исполнительское мастерство у “Нефтяника” было на порядок выше. Итог на табло»,— сказал главный тренер «Ижстали» Рамиль Сайфуллин.

На утро 8 февраля «Ижсталь» занимает девятое место в рейтинге ВХЛ. Следующий матч «сталевары» проведут против «Челнов» вечером 9 февраля.

Напомним, 5 февраля хоккеисты «Ижстали» обыграли «ЦСК ВВС» из Самары со счетом 2:1.