AP: актриса из «Один дома» Кэтрин О’Хара умерла из-за легочной эмболии

Причиной смерти американской актрисы Кэтрин О’Хара стала легочная эмболия. Она возникла из-за рака прямой кишки, от которого актриса лечилась с 2025 года, сообщает AP со ссылкой на свидетельство о ее смерти.

Фото: Danny Moloshok / File photo / Reuters

Легочная эмболия — это закупорка артерий тромбом, что приводит к нарушению кровообращения.

По данным агентства, последний осмотр актриса прошла 27 января. Спустя три дня она умерла в больнице в Санта-Монике (штат Калифорния). Согласно документу, актриса была кремирована.

Кэтрин О’Хара умерла 30 января в возрасте 71 года. Публике она известна по роли матери Кевина в фильмах «Один дома» и «Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке». Она также сыграла Делии Дитц в «Битлджусе» и его сиквеле 2024 года. В общей сложности ее фильмография насчитывает более 100 проектов, в том числе «Ревность» (1986 год), «Лемони Сникет: 33 несчастья» (2004), «Киллеры» (2010), «Тэмпл Грандин» (2010), «Люблю твою жену» (2013), а также сериалы «Американская семейка», «Шиттс Крик», «Одни из нас», «Киностудия».