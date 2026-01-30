Умерла актриса из «Один дома» и «Битлджуса» Кэтрин О’Хара

Канадо-американская актриса, режиссер и сценарист Кэтрин О’Хара умерла в возрасте 71 года. О смерти актрисы сообщил ее менеджер изданию Variety. Кэтрин О’Хара сыграла мать Кевина в фильмах «Один дома» и «Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке». Она также исполнила роль Делии Дитц в «Битлджусе» и его сиквеле 2024 года.

Кэтрин О’Хара родилась 4 марта 1954 года в Торонто. Впервые она появилась на телеэкране в 1979 году в канадском шоу «Canada After Dark». В 1970-х годах она в основном занималась озвучиванием мультфильмов. В 1976 году она снялась в телевизионном фильме «The Rimshots» , в детском телесериале «Coming Up Rosie» и еще нескольких телепередачах.

Дебют на большом экране состоялся в 1980 году в фильме «Двойной негатив». После госпожа О’Хара стала получать более заметные роли. В 1985 году она сыграла Гейл в триллере «После работы», а в 1988 году сыграла Делию Дитц в фильме Тима Бертона «Битлджус». Картина стала ее первым крупным успехом. Через два года на экраны вышел фильм Криса Коламбуса «Один дома», где актриса исполнила роль Кейт Маккаллистер — мамы главного героя Кевина. В 1992 году актриса вернулась к роли Кейт Маккаллистер в продолжении «Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке». Среди последних ролей Кэтрин О’Хары: Гейл Линден во втором сезоне сериала «Одни из нас» и Пэтти Ли в ситкоме Сета Рогена «Киностудия». В 2024 году актриса вернулась к роли Делии Дитц в фильме «Битлджус Битлджус».

За практически 50-летнюю карьеру актриса получила множество наград, включая две премии «Эмми», премию «Золотой глобус» и две премии Гильдии киноактеров.