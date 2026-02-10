В ДТП в Иркутске погибли три человека

Сегодня ночью в ДТП на улице Сергеева в Иркутске погибли три человека, сообщил Telegram-канал Госавтоинспекции (ГАИ) Иркутска.

В ГАИ установили, что 30-летний водитель автомобиля Honda Grace, выехав на полосу встречного движения, допустил лобовое столкновение с грузовым автомобилем Isuzu. Трое пассажиров легковушки — 26-летний мужчина и две девушки 1997 и 1999 годов рождения — погибли. Никто из них не был пристегнут ремнем безопасности. Еще один пассажир доставлен в больницу. Водители столкнувшихся машин не пострадали.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Михаил Кичанов