Падение в добыче полезных ископаемых в 2025 году в СФО составило 18,8%

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в добыче полезных ископаемых в Сибирском федеральном округе (СФО) в 2025 году составил 3,328 трлн руб. Это на 18,8% меньше, чем годом ранее, говорится в материалах Росстата.

Из десяти регионов округа рост этого показателя зафиксирован в двух: в Алтайском крае (на 18,7% до 20,08 млрд руб.) и Республике Хакасия (на 5,3% до 138 млрд руб.). Падение отмечено в остальных восьми субъектах федерации. Самое значительное — в Томской области (на 23,3% до 216,33 млрд руб.). В Кемеровской области, Красноярском крае и Республике Алтай снижение составило 21,7%.

В целом в Российской Федерации падение составило 17,4% — до 25,713 трлн руб.

