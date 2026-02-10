Вынесен приговор наркодилеру по 19 эпизодам в Кемерове

Ленинский райсуд Кемерова постановил обвинительный приговор по уголовному делу по ч. 3 ст. 30 УК РФ, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (производство и сбыт наркотических средств) в отношении ранее судимого 39-летнего местного жителя. Он обвинялся в совершении 19 преступлений, рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области.

По данным правоохранителей, фигурант дела был задержан с поличным во время патрулирования полицией улиц Кемерова. «Полицейские обследовали прилегающую территорию и изъяли в оборудованных злоумышленником тайниках свертки с наркотиком. Также запрещенное вещество было обнаружено по месту его проживания»,— говорится в сообщении главка. Всего было изъято более 20 г героина. Было установлено, что кемеровчанин создал сеть закладок.

Фигурант дела приговорен к 10 годам колонии строгого режима.

Михаил Кичанов