Букингемский дворец готов сотрудничать со следствием по делу о связях Эндрю и Эпштейна

Король Великобритании Карл III санкционировал помощь Букингемского дворца в полицейском расследовании против Эндрю Маунтбеттен-Виндзора, младшего брата короля, которого подозревают в связях с финансистом Джеффри Эпштейном. Представитель Дворца заявил, что монарх глубоко обеспокоен» новыми заявлениями в адрес его младшего брата, передает The Telegraph.

Как подчеркивает издание, по имеющимся данным, королевская семья «не знала о содержании документов, свидетельствуют о связях Маунтбаттен-Виндзора с Эпштейном». Однако общественное давление вынуждает Букингемский дворец выражать озабоченность и заявлять о поддержке жертв Эпштейна, а также оказывать помощь полицейскому расследованию.

Проверка отношений Эндрю и Эпштейна началась 9 февраля. Полиция изучает информацию о том, что младший брат короля на посту официального торгового представителя Великобритании передавал Эпштейну конфиденциальные документы. В 2025 году, когда впервые стало известно о возможных связях, Карл лишил своего младшего брата всех титулов и привилегий.

Влад Никифоров