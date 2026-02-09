Гилейн Максвелл отказалась отвечать на вопросы об Эпштейне в Конгрессе США

Гилейн Максвелл, сообщница финансиста Джеффри Эпштейна, не намерена давать показания в Конгрессе США, рассказал ее адвокат Дэвид Оскар Маркус. По его словам, Максвелл собирается воспользоваться своим правом не свидетельствовать против себя во время допроса в Конгрессе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джеффри Эпштейн и Гилейн Максвелл

Фото: Justice Department / Handout / Reuters Джеффри Эпштейн и Гилейн Максвелл

Фото: Justice Department / Handout / Reuters

«Я подтвердил ей, что она может воспользоваться пятой поправкой (к Конституции США.— “Ъ”)»,— сообщил адвокат. Вместо этого Гилейн Максвелл планирует зачитать перед конгрессменами подготовленное ею заявление.

Конгрессмен от Демократической партии Ро Кханна ранее заявлял, что хочет задать Максвелл вопросы о взаимоотношениях Эпштейна с президентом США Дональдом Трампом и написанных ею в прошлом году показаний. В них упоминались четыре известных и 25 неизвестных сообщников Эпштейна.

Гилейн Максвелл была арестована в 2020 году. В 2022-м нью-йоркский суд приговорил ее к 20 годам лишения свободы. Ее сочли виновной по пяти пунктам, включая торговлю несовершеннолетними в целях сексуальной эксплуатации. В 2025 году она подавала апелляцию на приговор, а также обращалась за помилованием к Дональду Трампу.

Яна Рождественская