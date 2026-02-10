Подачу тепла восстанавливают в иркутском городе Бодайбо после аварии

В Бодайбо 10 февраля планируется осуществить пробный запуск тепла в домах на пяти улицах. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, подводя итоги аварийно-восстановительных работ 9 февраля.

По данным главы региона, к 10 февраля подключено два социальных объекта и 18 жилых домов (12 из них — многоквартирные). Губернатор поручил муниципальным властям расселить три дома на ул. Артема Сергеева (всего — 24 квартиры), проживать в которых после аварии невозможно.

«Здесь возможны два варианта: приобретение муниципалитетом нового жилья с последующей передачей собственнику либо предоставление средств для покупки жилья. Договорились, что до 11 февраля жители примут решение, какой вариант им больше подходит»,— сообщил господин Кобзев.

Как писал «Ъ-Сибирь», авария произошла 30 января, когда из-за морозов вышел из строя водовод на ул. Мира. В результате была остановлена работа четырех котельных. Без водоснабжения и тепла остался 141 дом с 1,3 тыс. жильцов. 6 февраля был введен режим ЧС регионального масштаба.

