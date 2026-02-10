За поджог релейного шкафа задержана 18-летняя жительница Алтайского края

В Бийске (Алтайский край) сотрудники УФСБ задержали 18-летнюю местную жительницу за попытку поджога релейного шкафа. В отношении нее возбуждено уголовное дело о покушении на террористический акт (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ, максимальное наказание — до 20 лет лишения свободы), сообщает Транспортная полиция Сибири. По решению суда подозреваемую поместили под стражу.

По данным органов госбезопасности, фигурантка дела в поисках работы через один из мессенджеров согласилась на предложение от неизвестного лица вывести из строя оборудование железной дороги. По указанию куратора, который представился следователем, злоумышленница приобрела на заправке легковоспламеняющуюся жидкость.

После чего в ночное время приехала на участок железной дороги в пригороде Бийска и попыталась поджечь релейный шкаф. Преступницу на месте задержали работники ведомственной охраны.

Александра Стрелкова