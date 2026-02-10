25 вагонов с углем сошли с рельсов в Хабаровском крае

В Хабаровском крае увеличилось число сошедших с рельсов вагонов с углем на перегоне Датта — Кенада. По уточненным данным Дальневосточной транспортной прокуратуры, с путей сошли 25 вагонов, 21 из которых опрокинулся. Прежде сообщалось, что ЧП затронуло лишь 18 вагонов.

Происшествие привело к сбою в движении пассажирских составов. Поезда № 351/352 были вынуждены вернуться в пункты отправления — Советскую Гавань и Комсомольск-на-Амуре. Для помощи застрявшим пассажирам на вокзалах организованы мобильные приемные, а прокуратура взяла на контроль соблюдение их прав и процесс доставки в пункты назначения.

Пострадавших нет. По факту крушения Следственный комитет России уже возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ).